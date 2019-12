Per Julia Ormond, lo spin-off World Beyond avrà un taglio 'Ok Boomers'

Il nuovo spin-off The Walking Dead: World Bayond, come sappiamo, racconterà la storia della prima generazione cresciuta dopo l'apocalisse zombie e la caduta della civiltà, a avrà per protagonisti gli adolescenti Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston).

Nel cast sarà presente anche Julia Ormond, che interpreta la pragmatica Elizabeth, oltre a Nico Tortorella e Annet Mahendru, che saranno come dei protettori per i giovani sopravvissuti.

Negli ultmi tempi si è diffusa tra i giovani un'espressione, che ha generato meme ed è diventata presto virale sul web: "Ok, boomer". Si tratta di un'espressione ironica e risentita con cui gli adolescenti e i giovanissimi prendono in giro le difficoltà dei cinquantenni di oggi (nati quindi ai tempi del boom economico) a raccapezzarsi con la modernità e la complessità del mondo di oggi. Ebbene, secondo Julia Ormond il nuovo spin-off del franchise di The Walking Dead avrà un mood del genere.

"Ciò che amo di World Beyond è che inizia con un gruppo più giovane e persone che erano davvero giovanissime quando tutto è iniziato" ha raccontato l'attrice al blog AMC. "Per loro è un po' come dire: Ok, boomers. Ragazzi, avete sbagliato tutto. Ora tocca a noi salvare il mondo. Ecco, la serie ha sicuramente quell'atmosfera."

Parlando del suo personaggio, Julia Ormond ha spiegato: "In World Beyond, il personaggio che interpreto è il leader di una società formidabile. È un'estensione degli altri mondi che abbiamo visto, ma è un altro tipo di leader della comunità. Sono andata nel panico come attrice perché ci sono stati così tanti grandi leader. Andrew Lincoln, Lennie James... personaggi così forti che hanno mostrato diversi aspetti di quello che è mia responsabilità."

The Walking Dead: World Beyond debutterà su MC nella primavera del 2020. I fan hanno già ipotizzato una possibile data di uscita.