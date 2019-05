Julia Roberts: 'Ecco perché non ho mai guardato Game of Thrones'

Ci sono serie tv che catalizzano l'attenzione della società: trent'anni fa tutti si chiedevano chi avesse ucciso Laura Palmer, oggi è pressoché impossibile parlare del più e del meno senza finire a chiedersi chi siederà sul Trono di Spade. Qualcuno, però, sembra ancora opporre strenua resistenza.

La cosa è ancora più clamorosa se pensiamo che si tratta di qualcuno che con il cinema ci lavora, con un certo successo, da un bel po' di tempo. Julia Roberts, infatti, ha dichiarato durante un'intervista a Variety di non aver mai guardato una puntata di Game of Thrones.

Durante il programma Variety Studios: Actors on Actors, Patricia Arquette ha rivolto a Roberts una delle domande poste dal pubblico da casa: "Chi siederà sul Trono di Spade?" L'attrice di Pretty Woman ha prima ironicamente puntato 500 dollari su Barack Obama, per poi precisare: "Non ho mai guardato Game of Thrones, ma qualcuno qualche giorno fa mi ha detto: 'Somigli ad una dei bruti!'"

Patricia Arquette ha insistito per sapere il motivo del disinteresse verso la serie più popolare del momento, per cui Julia Roberts ha dovuto ammettere di esserne terrorizzata: "Troppo spaventosa. Ma forse anche troppo sesso". Arquette le ha confermato, quindi, che in effetti in GoT abbondano sesso, zombie cose simili: "E quindi sicuramente non fa per me" ha chiosato l'attrice.

Nel frattempo, la petizione per il remake della stagione sta raggiungendo numeri incredibili. Sulla questione si è espresso anche Stephen King, che ha detto la sua sull'accanimento dei fan contro lo script dell'ottava stagione di GoT.