Julia Roberts nel nuovo video promo dello show Homecoming

Meno di una settimana dopo aver pubblicato il primo trailer completo dello show, Amazon ha rilasciato un nuovo promo video della serie thriller Homecoming, prodotta e diretta da Sam Ismail, creatore di Mr. Robot, interpretata dal premio Oscar Julia Roberts e ispirata all'omonimo podcast di Gimlet Media, creato da Eli Horowitz e Micah Bloomberg.

In Homecoming, Heidi Bergman (Julia Roberts) è un'assistente sociale che è impegnata a lavorare in una struttura segreta del governo, il centro di supporto provvisorio Homecoming che aiuta i soldati a tornare alla vita civile.

Walter Cruz (Stephan James) è uno di quei soldati, desideroso d'iniziare la prossima fase della sua vita. A supervisionare Heidi e la struttura è Colin Belfast (Bobby Cannavale), un uomo ambizioso e piuttosto ambiguo.

Quattro anni dopo Heidi ha iniziato una nuova vita, vive con sua madre (Sissy Spacek) e lavora come cameriera in provincia. Un giorno un auditor del Dipartimento della Difesa (Shea Whigham) si presenta alla sua porta con alcune domande sulle motivazioni per le quali ha deciso di lasciare Homecoming.

Heidi così scopre che dietro alla storia di facciata si nasconde qualcos'altro.

Nel cast di Homecoming insieme a Julia Roberts anche Stephan James, Bobby Cannavale, Sissy Spacek, Shea Whigham, Jeremy Allen White, Alex Karpovsky, Dermot Mulroney, Hong Chau e Sidney Poitier.

La serie debutterà su Amazon il 2 novembre.