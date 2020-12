Julia Roberts, la star reciterà in una miniserie prodotta da Reese Witherspoon

Nuovo progetto in vista per Julia Roberts, che dopo Homecoming su Amazon torna a impegnarsi in una serie tv. L'attrice sarà infatti protagonista e produttrice esecutiva di The Last Thing He Told Me, basata sull'omonimo romanzo di Laura Lane, di prossima pubblicazione. La miniserie sarà prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon.

The Last Thing He Told Me racconta la storia di una donna alla ricerca della verità sulla misteriosa scomparsa di suo marito, e del suo rapporto con la figlia di sedici anni. Dietro il progetto, oltre a Hello Sunshine c'è 20th Television. Tra i produttori, oltre a Julia Roberts, figurano Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marisa Yeres Gill, Lisa Gillan e il co-creatore Josh Singer.

La miniserie sarà pubblicata su Apple TV+, e l'adattamento sarà a cura di Singer e di Laura Lane. Tra gli altri titoli in collaborazione tra Apple e Hello Sunshine sono stati recentemente annunciati anche Surface, My Kind of Country e truth Be Told, con Octavia Spencer e Kate Hudson.

Non è stata rivelata ancora una data di uscita per The Last Thing He Told Me.

Per altri approfondimenti sulla carriera di Julia Roberts, che qualche mese fa ha raccontato di aver odiato una sua battuta in Notting Hill, rimandiamo alle sue cinque migliori interpretazioni,