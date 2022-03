Julia, Sarah Lancashire è l'icona della cucina in tv nel trailer della serie HBO Max

HBO Max ha pubblicato il primo trailer della serie Julia, con Sarah Lancashire nei panni della celebre creatrice e conduttrice del programma culinario The French Chef. La serie debutterà sulla piattaforma streaming il 31 marzo e sarà ispirata alla straordinaria vita della cuoca tv Julia Child, pioniera degli odierni cooking show.

Attraverso Julia e la sua singolare forza di volontà, la serie esplora un periodo in evoluzione della storia americana: l'emergere della televisione pubblica come nuova istituzione sociale, il femminismo e il movimento delle donne, la natura della celebrità e la crescita culturale dell'America.



La serie è il ritratto di un matrimonio amorevole con una dinamica di potere complicata e in evoluzione. Julia comprende nel cast David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford, Fran Kranz e Fiona Glascott.

Tra le numerose guest star anche Isabella Rossellini, Judith Light, Robert Joy, Erin Neufer, Jefferson Mays, James Cromwell e Adriane Lenox. Per saperne di più sul resto degli show, scoprite il trailer 2022 di HBO Max.



Chris Keyser è lo showrunner e produttore esecutivo di Julia con Daniel Goldfarb, che ha scritto l'episodio pilota. La storia di Julia Child è stata raccontata in passato anche al cinema nel film Julie & Julia, scritto e diretto da Nora Ephron, con protagoniste Amy Adams e Meryl Streep, quest'ultima nei panni di Julia Child.



Nel frattempo in 15 nuovi Paesi HBO Max ha fatto capolino da poche settimane, ma tra questi non è stata inclusa l'Italia.