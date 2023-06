Julian Sands: le ricerche per l'attore scomparso continuano cinque mesi dopo

Sono trascorsi ormai ben cinque mesi dalla scomparsa di Julian Sands, attore noto per i suoi ruoli in film come Camera con vista o nella serie Gotham, di cui si sono perse le tracce mentre era impegnato in un'escursione sul monte Baldy. Qualche giorno dopo la scomparsa, il fratello dell'attore aveva ammesso di non essere troppo ottimista.

Tuttavia, le ricerche per ritrovare il celebre caratterista britannico, le cui ultime tracce sono emerse nella California meridionale, sono ancora in corso. Nella giornata di ieri, l'ufficio dello sceriffo della contea di San Bernardino ha rivelato che stanno continuando "le ricerche" di Sands nella zona di Mount Baldy, in California. Le ricerche di Sands sono state condotte da più di 80 volontari di ricerca e salvataggio, agenti e personale, e hanno coinvolto equipaggi di droni e due elicotteri.

Secondo il Dipartimento dello Sceriffo, i volontari hanno trascorso più di 500 ore alla ricerca di Sands, oltre a otto operazioni di ricerca e salvataggio non correlate nella zona. Le ricerche continueranno, secondo quanto riferito, in modo limitato.

Tra i ruoli di Sands nel piccolo schermo ricordiamo anche quello di Jor-El nella serie Smallville.

"Sabato 17 giugno 2023, il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino sta continuando le ricerche dell'escursionista Julian Sands, scomparso nel deserto del Monte Baldy", si legge nel post. "Purtroppo il signor Sands non è stato ritrovato. Le ricerche di sabato hanno coinvolto oltre 80 volontari di ricerca e soccorso, agenti e personale. I loro sforzi sono stati supportati da due elicotteri e da equipaggi di droni. Le risorse aeree hanno portato le squadre di ricerca in aree remote del Monte Baldy e hanno condotto ricerche e valutazioni aeree. Inoltre, gli equipaggi dei droni hanno perlustrato aree inaccessibili alle squadre di terra. Nonostante il recente clima più mite, alcune zone del monte rimangono inaccessibili a causa delle condizioni alpine estreme.

Molte aree includono terreni scoscesi e gole che presentano oltre 3 metri di ghiaccio e neve. Da gennaio, il Dipartimento dello Sceriffo ha condotto otto ricerche (via terra e via aerea) specifiche per il signor Sands, con ore di ricerca dei volontari che hanno superato le 500 ore. Inoltre, sono state condotte otto operazioni di ricerca e salvataggio non correlate nell'area di Mount Baldy. Il caso della scomparsa del signor Sands rimane aperto e le ricerche continueranno in modo limitato".