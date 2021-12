Julie and the Phantoms, Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Dopo la cancellazione di Cowboy Bebop nei giorni scorsi, è stato annunciato che un'altra serie Netflix non arriverà alla seconda stagione: Julie and the Phantoms.

La serie a sfondo musicale prodotta dal regista di High School Musical Kenny Ortega è stata infatti cancellata dalla piattaforma streaming dopo una sola stagione.

A dare l'annuncio è proprio Ortega, che su Instagram scrive "Noi della famiglia di Julie and the Phantoms vogliamo mandare tutto il nostro affetto ed esprimere tutta la nostra gratitudine ai Fantoms che ci hanno seguito da tutto il mondo, e all'incredibile quantità di amore e sostegno che ci avete mostrato fin dall'uscita della serie su Netflix".

"Abbiamo appreso questa settimana che Netflix ha deciso di non rinnovare lo show per una seconda stagione. E sebbene i nostri cuori siano pieni di tristezza, guardiamo avanti con orgoglio per ciò che abbiamo ottenuto tutti insieme e per quello che abbiamo costruito nel creare Julie" conclude.

Sotto al post di Ortega è possibile leggere anche i commenti rammaricati, ma pieni d'affetto di vari membri del cast come Jadah Marie, Sacha Carlson e Savannah Lee May.

E a voi era piaciuto Julie and the Phantoms? Vi rattrista questa cancellazione? Fateci sapere nei commenti. Noi intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Julie and the Phantoms.