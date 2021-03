Julie Bowen, 5 serie da guardare se amate la Claire di Modern Family: c'è anche in Lost!

Julie Bowen è nel mondo della recitazione dal 1992, quando ha preso parte a un episodio di Loving. In circa 30 anni di carriera ha vinto numerosi premi grazie soprattutto al ruolo di Claire Dunphy nella commedia di successo Modern Family.

Sebbene l'attrice sia decisamente più memorabile proprio in Modern Family, vediamo insieme quali sono le altre 5 importanti serie televisive dove possiamo trovare Julie Bowen.

Lost

Iniziamo proprio con la serie presente anche nel titolo. Nel 2004, Lost è entrato prepotentemente nella vita degli spettatori televisivi e nel corso degli anni alcuni dettagli potrebbero essere stati dimenticati. Uno di questi riguarda uno dei personaggi più famosi dello show, Jack Shephard, che una volta era sposato con una donna di nome Sarah Shephard. Quest'ultima era interpretata proprio dalla Bowen. I due si sono incontrati quando Jack le ha salvato la vita dopo che aveva avuto un orribile incidente d'auto. Tuttavia, a causa dell'estenuante lavoro di Jack, Sarah iniziò ad avere un'altra relazione e alla fine lasciò il marito.

ED

Julie Bowen era anche molto conosciuta come Carol Vessey, la cotta di lunga data di Ed e sua futura moglie. Lo spettacolo prodotto da David Letterman è durato quattro anni e ruotava attorno al ritorno di Ed nella sua città natale, dove si imbatte nella sua vecchia amica ed ex cotta, Carol (Bowen). La commedia ha toccato molte questioni che i ragazzi devono affrontare oggi, come il bullismo, l'autostima e l'adattamento.

Dawson's Creek

Ricordate la zia Gwen di Dawson di Dawson's Creek? Sicuramente no dato che comparve solo in un episodio dal titolo di Stolen Kisses, ma era interpretata da Julie Bowen. In questo episodio, Dawson invita il suo gruppo di amici nella casa di montagna di sua zia (Bowen) per le vacanze di primavera. Invece di essere allegri e rilassati per qualche giorno nel Vermont, Joey e Pacey litigano, e Jen e una donna di nome Shelley si scontrano con Henry. Ma nonostante tutto questo battibecco, tutto ciò su cui potevamo concentrarci era la graziosa zia Gwen di Dawson.

ER

Da ED a ER, sembra un gioco di parole, ma non è così. Il dramma medico ha permesso a tante serie di genere di spiccare, tra cui Grey's Anatomy. La storia è incentrata sulla vita dei medici e degli infermieri dell'ospedale, sia dentro che fuori dal lavoro. Ebbene, la Bowen ha preso parte al popolare dramma nei panni della fidanzata di John Carter, Roxanne Please. Per nove episodi Bowen ha mostrato tutto il suo talento fino a quando i due non si sono separati.

The Mindy Project

I fan di Modern Family sono stati entusiasti di vedere Bowen in un episodio di The Mindy Project. Nell'episodio del 2017 "Leo's Girlfriend", Bowen ha interpretato una mamma molto popolare di nome Daisy. Leo ha una cotta per Daisy e Mindy inizia a odiarla per essere in grado di fare tutto e bene. Mindy è una mamma fantastica, ma Daisy sembra essere una professionista della genitorialità. Nascono dei battibecchi che finiscono anche con uno spintone, ma alla fine le due si riappacificano.

Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.