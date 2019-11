Julie Pennyworth diversa dai fumetti: la showrunner di Batwoman spiega il motivo

Nell'ultimo episodio di Batwoman andato in onda domenica sera negli Stati Uniti, c'è stato l'ingresso nella narrazione di due nuovi personaggi, per lo stupore dei fan. La serie è stata co-creata da Greg Berlanti e Caroline Dries, e quest'ultima in un'intervista ha voluto soffermarsi su un particolare che ha posto diversi quesiti agli spettatori.

I due nuovi innesti nello show sono The Rifle (Garfield Wilson) e una ragazza, presentata come Julie Pennyworth, figlia dell'iconico Alfred, maggiordomo della famiglia Wayne.

Interpretata da Christina Wolfe, il personaggio potrebbe risultare diverso agli occhi dei fan, rispetto a come si presenta nei fumetti.

Caroline Dries si è soffermata proprio su questo aspetto:"Ci siamo stressati molto, e la ragione è che sapevamo di volere un personaggio che entrasse e indossasse il costume di Batwoman allo scopo d'ingannare Sophie, e ci siamo innamorati dell'idea di usare Julie Pennyworth. Poi, quando ci siamo resi conto che Sophie non si sarebbe fatta ingannare da una Batwoman di etnia mista dicevamo tipo 'Oh merda'. Ma poi abbiamo deciso di proseguire comunque".



Nell'episodio andato in onda domenica sera, Julia fa visita a Gotham alla ricerca di The Rifle, ma finisce per indossare il costume di Batwoman per ingannare Sophie e farle credere che in realtà Kate non è Batwoman.

Proprio per questo motivo la produzione ha deciso che il personaggio di Julie dovesse avere origini caucasiche, a differenza di quanto si vede nei fumetti. La figlia di Alfred si vede anche nelle nuove foto dello show mentre nel promo dell'ottavo episodio si vede la vendetta di Alice.