Juliette Lewis e Bridget Everett si uniscono al cast di Camping

Camping, la nuova serie TV di HBO creata dalle autrici di Girls Lena Dunham e Jenni Konner, ha ampliato ancora il suo cast prendendo a bordo altre due attrici: Juliette Lewis, già vista in azione con Natural Born Killers, e Bridget Everett, conosciuta per il ruolo interpretato in Patti Cakes$.

La notizia ci arriva dal magazine THR, che riporta anche il coinvolgimento nel progetto di Jennifer Garner di Alias come la protagonista dello show, Kathryn Siddell-Bauers. Per la serie TV sono già stati ordinati un totale di otto episodi.

Camping è basato sulla serie TV britannica ideata da Julia Davis; narra la storia del quarantacinquesimo compleanno di Walt, una gita fuori porta completamente pensata ed organizzata fin nei minimi particolari da sua moglie Kathryn, che sembra quasi soffrire di qualche disturbo ossessivo compulsivo. Ovviamente questo viaggio non andrà per il verso giusto, e a causa di qualche ex partner di troppo finirà per essere un continuo susseguirsi di ripicche tra donne diaboliche.

La Lewis interpreterà il ruolo di Janice, una DJ, mentre Everett vestirà i panni di Harry, una lesbica amante della vita nella foresta e delle armi da fuoco.