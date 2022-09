Jung Ho-yeon, il look sofisticato della star di Squid Game conquista gli Emmy

Squid Game ha fatto la storia degli Emmy 2022 aggiudicandosi ben 2 premi per il miglior attore protagonista e per la miglior regia ma, la giovane Jung Ho-yeon pur non riuscendo a battere l'agguerrita concorrenza è riuscita comunque a conquistare tutti, risultando una delle attrici più apprezzate del red carpet.

L'interprete di Kang Sae-byeok nello show coreano di Netflix è dovuta soccombere all'interpretazione di Julia Garner e la sua Ruth Langmore in Ozark perdendo per un soffio l'ambita statuina come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Jung Ho-yeon che per l'occasione ha sfoggiato un taglio di capelli nuovo di zecca, è stata ammirata da tutti i presenti anche per via del suo straordinario abito nero con inserti color pastello firmato Louis Vuitton.

Proprio di recente, la l'attrice che ha iniziato la sua carriera come modella ha parlato di come il suo stile sia stata influenzato dal suo ingresso nel mondo della recitazione, sottolineando di essere piuttosto pigra nel vestire, sottolineando di preferire abiti comodi a quelli da sera che impone un red carpet: "Non credo che l'evoluzione del mio stile abbia avuto a che fare con il passaggio alla recitazione perché nei miei primi anni come modella, ero davvero attenta a cosa indossare, potrei indossare molto trucco e degli abiti davvero strong, ma devo dire che il mondo della moda mi ha provata davvero tanto e ho rinunciato a vestirmi alla moda. Indosserei solo felpe e abiti casual. Circa cinque anni fa, ho trovato forse un giusto equilibrio. Ho imparato ad alla moda ma non troppo, con la giusta dose di eleganza".

Presto Jung Ho-yeon sarà in The Governess, una nuova serie tv diretta da Joe Talbot, adattamento dell'omonimo romanzo di Anne Serre. Questo show sarà quello giusto per vincere un Emmy? Vedremo.