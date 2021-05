Jupiter's Legacy, Andrew Horton su Paragon: 'È più complesso rispetto ai fumetti'

Intervistato da Bleeding Cool per parlare del suo ruolo su in Jupiter's Legacy, la serie tratta dall'omonimo fumetto di Mark Millar la cui prima stagione ha da poco debuttato su Netflix, Andrew Horton ha raccontato l'evoluzione del suo Paragon, figlio del supereroe più famoso del mondo.

"Conoscere in anticipo le cose che sarebbe accadute ha reso il lavoro sulla prima stagione molto più divertente rispetto a se avessi conosciuto solamente il Brandon dei fumetti" ha spiegato l'attore. "Incontriamo Brandon come un ragazzo emotivamente molto più complesso, e ti da davvero l'impressione di essere il ragazzo che guida la generazione dei più giovani."

Horton ha poi parlato della sua preparazione per vestire i panni del giovane supereroe: "In termini di preparazione fisica, ho passato un po' di tempo in palestra per diventare più grande per la parte. È meglio sembrare un supereroe oltre a fingere di esserlo. Anche leggere il fumetto in anticipo ha aiutato, vedere il viaggio che affronta Brandon e poi tornare a questo personaggio più ingenuo, che vede il mondo attraverso gli occhiali color rosa. Per interpretare questo aspetto ho dovuto recitare una parte più giovane rispetto alla mia reale età."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Jupiter's Legacy.