Jupiter's Legacy arriva su Netflix: 5 cose che dovete sapere sulla serie di Mark Millar!

Netflix propone da oggi la prima stagione di Jupiter's Legacy, la nuova serie basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, con protagonisti Josh Duhamel e Leslie Bibb, ideata da Steven S. DeKnight. E proprio i due protagonisti sono stati intervistati di recente in merito alla lavorazione della serie.

Duhamel e Bibb interpretano i supereroi Sheldon Sampson e Grace Sampson.

"All'inizio Sheldon era un ragazzo che vagava alla cieca, era perso. Ha letteralmente perso la testa dopo la morte di suo padre ed entra in questa fase folle da psicotico, ha queste visioni che lo conducono su quest'isola che alla fine conferisce loro questi poteri. Quindi è stato in grado di ottenere la fiducia delle persone intorno a lui a causa della sua cieca fede in qualunque cosa fosse là fuori" ha dichiarato l'attore. Josh Duhamel ha dichiarato che non sperava più di avere un ruolo da supereroe in una serie tv o in un film



Leslie Bibb aggiunge:"Quando l'ho letto ho pensato 'Oh, non ho mai guardato uno show di supereroi in cui vedi le persone all'inizio e le vedi alla fine della loro vita. E ho pensato che fosse un aspetto molto interessante dello show. Mi piace il fatto che tu veda in Grace una giovane idealista. E poi la vedi invecchiata. E tutto questo senza paura, ovviamente, perché si tratta di supereroi".

Ecco allora le 5 cose fondamentali da sapere prima di mettersi alla visione di Jupiter's Legacy:



- La serie è basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely

- La prima stagione è composta da 8 episodi

- Mark Millar è noto per aver creato fumetti di successo come Wanted e Kick-Ass

- Il cast è composto da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels e Elena Kampouris



- Lo show è ideato da Steven S. DeKnight, famoso per lavoro a Buffy, Angel e Smallville



Su Everyeye trovate la nostra recensione della prima stagione di Jupiter's Legacy.