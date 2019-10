Jupiter's Legacy: l'attore Chase Tang sfrutterà al meglio l'opportunità della serie

La nuova serie TV prodotta da Netflix sta avendo uno sviluppo piuttosto travagliato: a seguito del cambio di showrunner per Jupiter's Legacy infatti lo show sembra aver accumulato un leggero ritardo. Ma Chase Tang, presente nel cast, ha deciso di non farsi scoraggiare da queste notizie.

L'intervista concessa a ComicBook.com ha inizio spiegando cosa spera di ottenere con questa parte, soprattutto per i suoi futuri colleghi e dopo aver saputo che Simu Liu, anche lui attore canadese di origini cinesi, farà parte del Marvel Cinematic Universe: "In questo caso stiamo parlando di un cattivo, anzi di un supercattivo. In questo il mio e il personaggio di Simu Liu sono molto diversi, nonostante veniamo entrambi da Toronto e abbiamo la stessa origine cinese. Credo che sia fondamentale che gli studi televisivi siano disposti anche a dare ruoli importanti ad attori di qualsiasi etnia, di colore, indiani o di qualsiasi altro posto. Se vogliono potranno avere dei ruoli in cui interpreteranno nerd, sportivi, buoni o cattivi".

Anche il suo lavoro serve a rompere certe barriere ancora presenti nella televisione e nei film: "Credo che il suo potenziale per rendere più aperto il mondo della televisione o del cinema sia enorme. I fumetti sono sempre stati molto così, anche se leggiamo le prime opere della Marvel o DC capiamo subito a chi si rivolgono".

Sembra quindi Chase Tang vada molto fiero del suo personaggio, siamo sicuri che questo lo aiuterà per rendere ancora più credibile la sua interpretazione. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla serie vi lasciamo con le prime immagini dal set di Jupiter's Legacy.