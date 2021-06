Jupiter's Legacy, il cast addolorato dalla cancellazione: 'Avevamo appena iniziato'

Netflix ha annunciato qualche ora fa che non ci sarà una seconda stagione di Jupiter's Legacy, la serie sui supereroi tratta dai fumetti di Mark Millar, e il cast dello show ha espresso tutto il suo dispiacere per ciò che non sarà, e la sua gratitudine per ciò che invece è stato sui social.

"Non è mai facile sentire che un progetto che avevi a cuore e in cui credevi, nel quale avevi messo così tanto impegno si concluderà in modo prematuro" ha scritto il protagonista di Jupiter's Legacy Josh Duhamel/Sheldon Sampson in un post di Instagram "Ho avuto modo di fare cose in qualità di attore che non avevo mai sperimentato prima" continua, prima di partire con una serie di ringraziamenti a Netflix, i fan, al cast e alla crew dello show.

"Sono distrutto" ha affermato Andrew Horton a.k.a. Brandon Sanmpson "Jupiter's Legacy era una di quelle esperienze che ti capitano una volta nella vita, e non la dimenticherò mai. Sono triste e dispiaciuto del fatto che non potremo continuare questo viaggio. Sento come se avessimo appena iniziato e non avessimo ancora avuto modo di esplorare questo incredibile mondo, ma come disse anche l'inimitabile Jim Carrey 'La vita è un biscotto, ma se piove si scioglie'".

"I miei tesori... Mi faccio forza assieme ai miei colleghi. Quest'Unione è qualcosa in cui credo, e che mi mancherà tantissimo" commenta Leslie Bibb ovvero Grace Sampson "Vi voglio bene, amici".

"La prima foto mi sembrava adatta. Un gruppo di amici che fu" aggiunge Matt Lanter, l'interprete di George Hutchene "Grazie a tutto l'incredibile cast, alla crew e il team creativo dietro #JupitersLegacy. Avete reso quest'esperienza indimenticabile. Non capita tutti giorni che un ragazzo come me possa diventare un supereroe".

Ma per un live-action del Millarworld che va, ecco un live-action che arriva, dato che è già stato ordinato lo spin-off di Jupiter's Legacy, Super Crooks, di cui è stato realizzato anche un anime che verrà presentato al Festival di Annecy nei prossimi giorni.

