Jupiter's Legacy: Eric Bana e Pablo Schreiber in lizza per entrare nel cast della serie TV

Nonostante le recenti cancellazioni di show popolari, Marvel's Daredevil in primis, Netflix continua ad arricchire il suo catalogo di produzioni originali. Tra queste figura Jupiter's Legacy, adattamento televisivo dell'omonimo fumetto di Mark Millar ed i cui protagonisti potrebbero essere interpretati da Eric Bana e Pablo Schreiber.

A lanciare il rumor in esclusiva è stato il portale That Hashtag Show, secondo cui i due celebri attori sarebbero le scelte principali da parte del colosso dello streaming. I loro ruoli sarebbero quelli dei fratelli Sheldon e Walter Sampson, appartenenti ad un'antichissima generazione di supereroi che ha fondato la Union of Justice.

Per il ruolo femminile di Grace aka Lady Liberty, ci sarebbe in ballo una lunga lista di attrici, tra cui Morena Baccarin, di recente vista in Deadpool 2, e Carrie Coon.

Jupiter's Legacy rappresenta soltanto un tassello del grande piano di Netflix di trasporre sul piccolo schermo il Millarworld, universo narrativo che comprende i più importanti fumetti di Mark Millar, tra cui Kick-Ass, Nemesis e Wanted. La produzione della prima stagione, che sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, dovrebbe iniziare nella primavera del prossimo anno.

Per chi non conoscesse il fumetto, la storia è grande metafora che esplora la pressione e le aspettative nei giovani. Vengono raccontate le vicende della prima, storica generazione di supereroi che ha ottenuto i suoi poteri nel 1930, ed i conflitti quotidiani con i propri figli, rei di non sentirsi all'altezza delle gesta leggendarie dei propri genitori.

Ad occuparsi dell'adattamento televisivo di Jupiter's Legacy ci penserà Steven S. DeKnight, showrunner della prima stagione di Daredevil, assieme a Lorenzo di Bonaventura e Dan McDermott.