Jupiter's Legacy, la fan-art di BossLogic ci presenta il nuovo show Netflix

Nuovi supereroi in arrivo su Netflix! Nel caso in cui i vari The Boys e Invincible sbarcati negli ultimi tempi sulla concorrente Prime Video non vi fossero bastati, la piattaforma di Ted Sarandos è pronta a soddisfare la vostra voglia di nuove avventure con l'imminente Jupiter's Legacy.

La serie definita dal creatore Mark Millar come un mix tra Il Padrino, Avengers e 2001: Odissea nello Spazio esordirà su Netflix il prossimo 7 maggio e già può farsi forte di un'hype piuttosto alto grazie anche al nome altisonante del suo ideatore, già autore di successi come Kick-Ass.

A guidarci verso l'uscita di Jupiter's Legacy arriva dunque l'immancabile BossLogic, che con una nuova fan-art ci permette di dare un ulteriore sguardo ai protagonisti dello show: "Io e il mio team abbiamo lavorato durissimo per quest'immagine dello show più folle di tutti in arrivo" scrive nel suo post il celebre digital artist.

Jupiterì's Legacy ci narrerà la storia dei primi supereroi del nostro pianeta, attivi sin dagli anni '30 e preoccupati dal dover passare il testimone a dei figli forse ancora non esattamente pronti a seguire le orme dei genitori. Quanto hype avete per questa nuova serie Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, ecco il primo trailer di Jupiter's Legacy.