Jupiter's Legacy, Josh Duhamel ammette: 'Una scena è stata davvero noiosa da girare'

Le scene di combattimento, in una serie incentrata su dei supereroi, sono ovviamente le più attese dai fan: non sempre, però, si tratta delle scene più divertenti per gli attori coinvolti, come testimoniano le parole di Josh Duhamel riguardo una scena presente durante il primo episodio di Jupiter's Legacy.

Dopo aver esternato la sua soddisfazione per il ruolo interpretato in Jupiter's Legacy, infatti, Duhamel ha parlato dello scontro con Blackstar come di una delle scene più noiose da girare dell'intero show: "Oh, ragazzi. Le riprese di quella scena sono state un processo lungo e noioso" sono state le parole dell'attore.

Duhamel ha poi proseguito: "Ad essere onesti non sono proprio le mie scene preferite. Mi piace molto di più sedermi nello studio dello psicologo, parlando di cose tipo... Sai, 'Come devo fare con mia figlia di 20 anni?' Il fatto è che indossi quel costume tutto il giorno. Giri pezzi così brevi che neanche il tempo di fare [fa uno strano verso con il naso] e hai finito. Dopodiché ti tocca stare seduto per un'ora ad aspettare la tua prossima parte. Quindi quando tutto viene messo insieme è bellissimo, è divertente. Ma girarlo non è una cosa così bella, è un processo davvero noioso".

E voi, avete già divorato la prima stagione del nuovo show Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Mark Millar, intanto, è già al lavoro sulla seconda stagione di Jupiter's Legacy.