Jupiter's Legacy, Josh Duhamel dopo la cancellazione: 'Hey Hulu, come va?'

Netflix non vuole proprio scrollarsi di dosso l'etichetta di piattaforma mangia-serie: il colosso dello streaming ha più volte causato dispiacere a migliaia e migliaia di fan cancellando questa o quella serie prima del tempo, con Jupiter's Legacy ultima vittima in ordine temporale.

La serie tratta dall'opera di Mark Millar è infatti stata cancellata dopo una sola stagione e, a dir la verità, un bel po' di recensioni negative da parte di critica e spettatori: a rimetterci sono dunque stati i fan che avevano apprezzato questi primi episodi dello show e i protagonisti di quest'ultimo, che già si sono detti addolorati per la cancellazione di Jupiter's Legacy.

A prendere la cosa con maggior ironia e filosofia è stato però uno dei volti principali della serie, vale a dire Josh Duhamel, che sui propri account social ha postato una foto che lo ritrae a petto nudo nei panni di The Utopian: "Quando vieni scaricato da Netflix e ti tocca tornare in pista... Come va, Hulu?" è il messaggio con cui l'attore ha voluto provare a far ingelosire la sua ormai ex-piattaforma. Sarà servito a qualcosa?

Fate anche voi parte dei fan delusi dalla cancellazione dello show Netflix? Diteci la vostra nei commenti! Nonostante tutto, comunque, Jupiter's Legacy è stata la serie più vista su Netflix durante la sua prima settimana.