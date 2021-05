Jupiter's Legacy, Josh Duhamel sarà finalmente un supereroe: 'Ormai non ci speravo più!'

Conosciuto soprattutto per il film Transformers e per serie come Las Vegas e 11.22.63, Josh Duhamel ha sempre desiderato indossare sul set i panni di un supereroe. Con Jupiter's Legacy in arrivo su Netflix, il suo sogno si è finalmente realizzato, anche se non è stato per niente facile.

In una recente intervista con TVLine, Josh Duhamel ha spiegato che ormai non ci credeva più. "In precedenza, nella mia carriera, mi è capitato di essere pronto per alcune cose" ha raccontato l'attore, oggi quarantottenne. "Sono andato a fare dei provini per alcune cose. Ma non sono mai arrivato così vicino ad essere un qualsiasi tipo di combattente del crimine in costume. Pensavo che il mio tempo da supereroe fosse finito..."

Invece, grazie a Lorenzo di Bonaventura, già tra i produttori di Transformers e produttore esecutivo di Jupiter's Legacy, l'occasione si è finalmente presentata. "E ho adorato la sceneggiatura" ha aggiunto entusiasta Josh Duhamel.

Basata sull'omonima serie di fumetti di Mark Millar e Frank Quitley, Jupiter’s Legacy vede Josh Duhamel nei panni di Sheldon Sampson / Utopia, un eroe che per circa 90 anni ha guidato una squadra di umani con superpoteri noti come The Union; Leslie Bibb (American Housewife) interpreta invece sua moglie Grace / Lady Liberty.

La nuova serie debutterà su Netflix venerdì 7 maggio. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata al trailer di Jupiter's Legacy.