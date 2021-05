Jupiter's Legacy, Mark Millar sta già lavorando alla stagione 2: 'Ma dipende dal pubblico'

Ora che gli utenti di Netflix hanno avuto un po' di tempo per vedere la prima stagione di Jupiter's Legacy, l'autore del fumetto originale e produttore esecutivo Mark Millar si è espresso per la prima volta su un'eventuale seconda stagione.

Intervistato da Comicbook.com, Millar ha spiegato di essere già al lavoro per pianificare il futuro dello show, ma per avere un'ufficialità bisognerà attendere il responso degli spettatori, che per il momento sembra alquanto positivo. "Sappiamo dove stiamo andando. I libri sono tutti lì per noi e sono un buon modello... abbiamo un piano molto approssimativo, ma sappiamo che tutto dipende dal responso del pubblico" ha spiegato l'autore. "Non per essere presuntuosi, ma sembra che alla gente stia piacendo, la risposta finora è stata sorprendente. Stiamo parlando in privato dei nostri piani, ma niente sarà ufficiale finché non vedremo i nostri numeri."

Basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, la serie segue le vicende relative alla prima generazione di supereroi e i loro figli, mentre quest’ultimi sentono il peso dell’eredità lasciata dai genitori e devono lottare per dimostrarsi all’altezza.

Basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, la serie segue le vicende relative alla prima generazione di supereroi e i loro figli, mentre quest'ultimi sentono il peso dell'eredità lasciata dai genitori e devono lottare per dimostrarsi all'altezza.