Jupiter's Legacy, Matt Lanter torna sulla cancellazione dello show Netflix

Jupiter's Legacy non è di certo la prima serie a subire un'inaspettata e drastica cancellazione da parte di Netflix, nonostante il successo della prima stagione di Jupiter's Legacy, con una decisione che aveva stupito in primis il cast. In una recente intervista, l'attore Matt Lanter è tornato a parlare dell'accaduto.

La mancata conferma di Jupiter's Legacy 2, seguita dall'annuncio di un possibile spin-off, aveva stupito i fan della serie ispirata all'omonimo fumetto di Mark Millar, a maggior ragione dopo che il colosso dello streaming aveva acquisito i diritti dell'intero catalogo dell'autore.

In una recente intervista, Matt Lanter è tornato a commentare l'improvvisa fine dello show. L'attore, che nella serie interpretava George Hutchence/Skyfox, ha ammesso che al tempo era convinto che lo show sarebbe andato avanti almeno per 4 o 5 stagioni: "E' stato davvero un peccato. Di certo non ce l'aspettavamo. Onestamente pensavo che avrei lavorato a quello show probabilmente per i seguenti 10 anni della mia vita" ha raccontato l'attore. "Sono felice che siamo riusciti a far uscire una stagione di ottima qualità, davvero una fantastica serie sui supereroi".

"Alla fine della prima stagione stava per decollare tutto quanto e avremmo potuto davvero tuffarci nella storia" ha proseguito Lanter, raccontando anche della sua recente partecipazione al Comic-Con di Kansas City, durante il quale in molti si sono avvicinati a lui per parlare di quanto avessero adorato Jupiter's Legacy. "Ci sono ancora molte storie nei fumetti, ferme lì in attesa di essere raccontate... Ho davvero amato il mio personaggio, era davvero interessante e sono felice di averlo potuto interpretare anche solo per un po'".

Nonostante le varie ipotesi per salvare Jupiter's Legacy, la decisione del colosso dello streaming è fin da subito sembrata definitiva, tra i problemi dietro le quinte dello show (con il cambio in corsa dello showrunner e il budget della prima stagione lievitato da 130 a 200 milioni di dollari) e una nuova dirigenza in casa Netflix che ha messo la parola fine allo show.