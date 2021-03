Jupiter's Legacy, nuova foto: per Mark Millar è un mix tra 2001, Il padrino e Avengers

Sulle pagine di Empire Netflix ha pubblicato una nuova foto in anteprima di Jupiter's Legacy, nuova serie tv di stampo supereroistico in arrivo a maggio sulla piattaforma di streaming on demand, e il creatore del fumetto Mark Millar ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno gola ai fan.

Come forse già saprete la serie tv Netflix è un adattamento dell'omonimo fumetto di supereroi pubblicato da Image Comics e realizzato da Mark Millar ai testi e da Frank Quitely alle matite: la storia segue una famiglia di supereroi e i loro figli, cresciuti nell'agio grazie alla fama dei loro genitori.

Parlando con Empire, Millar ha anticipato che nella serie il dramma generazionale e l'azione epica del supereroe si combinano per creare una storia che è "in parte 2001: Odissea nello Spazio, in parte Avengers e in parte Il Padrino II". Parole altisonanti che però Millar dichiara con orgoglio:

"È una storia che copre un lasso di tempo di 50 anni e si amplia in un franchise", ha affermato lo sceneggiatore. "Ha un cast con 50 o 60 super-personaggi. La storia inizia nel 1929 e dura fino alla fine dei tempi. Attraversa tutto il tempo e lo spazio e spiega il mistero dell'esistenza umana, tutto legato a una storia di supereroi ... Non c'è stata una volta in cui ci siamo detti: 'Forse dovremmo fare le cose un po' più in piccolo?'. Le idee ambiziose vengono premiate".

Per altri approfondimenti ecco un primo teaser di Jupiter's Legacy e la data di uscita ufficiale.