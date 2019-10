Jupiter's Legacy ha già trovato un nuovo showrunner

C'è un nuovo showrunner in città. La nuova serie tv sui supereroi di stanza a Netflix, Jupiter's Legacy, ha trovato chi sostituirà Steven S. DeKnight al timone dello show.

Come vi avevamo riportato in precedenza, Steven S. DeKnight (Daredevil, Buffy L'Ammazzavampiri) ha abbandonato il ruolo di showrunner di Jupiter's Legacy.

La ricerca per il suo sostituto è prontamente partita, soprattutto visto il fatto che le riprese della serie erano già iniziate da diverso tempo, ma finora non avevamo avuto notizie al riguardo.

Adesso, invece, sembrerebbe essere stato rivelato il nome del nuovo showrunner: si tratterebbe di Sang Kyu Kim, già produttore e sceneggiatore di The Walking Dead e Designated Survivor.

È stato l'attore Chase Tang, interprete del supervillan Baryon nello show, a rivelarlo.

"Al momento, è ancora tutto in lavorazione, ma ci sono stati diversi cambiamenti. Un sacco di cose devono essere rielaborate, diverse scene ed episodi avevano bisogno di essere rivisti. Ma ora come ora, è ancora tutto in corsa, e giremo fino a dicembre come da programma. Quindi sì, ci sono stati dei piccoli ritardi a causa di questa situazione, con Steven che ha deciso di [abbandonare il progetto e] allontanarsi da Netflix, e ci sono stati dei movimenti in termini di posizioni. Ma siamo pronti per procedere".

E ci tiene ad aggiungere: "Certe informazioni non posso condividerle con voi per contratto. Ma hanno dovuto revisionare dei vecchi filmati, vedere cosa potevano ancora utilizzare, e cosa invece volevano cambiare. A causa di ciò, ci sono state circa un paio di settimane di ritardi" rivela Tang "Ma Kim sta facendo un ottimo lavoro portando avanti l'intera produzione".

Sempre secondo quanto dichiarato dall'attore, Jupiter's Legacy debutterà nel 2020 sulla piattaforma di streaming, molto probabilmente nella seconda metà dell'anno.