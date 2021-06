Jupiter's Legacy, ecco perché Netflix l'ha cancellata nonostante il suo successo!

La cancellazione di Jupiter's Legacy da parte di Netflix ha disorientato un po’ i fan essendo tra le serie più viste sulla piattaforma, ma i motivi che hanno portato la piattaforma di streaming a questa scelta sarebbero molteplici.

Piuttosto che continuare la storia che si è conclusa con un cliffhanger, Netflix adatterà un'altra creazione di Mark Millar ovvero Supercrooks, rendendo di fatto Jupiter's Legacy uno spettacolo antologico.

Dopo l'annuncio di questo improvviso cambiamento/cancellazione, molti presumevano che la serie fosse stata cancellata a causa delle poche visualizzazioni, ma a quanto pare ci sono dei motivi ben diversi dietro l'accaduto.



The Hollywood Reporter ha approfondito i problemi dietro le quinte della serie, come riportato in precedenza, lo show ha subito un grande cambiamento in quanto lo showrunner originale Steven DeKnight è stato sostituito dal produttore esecutivo Sang Kyu Kim.

DeKnight e Netflix si sono scontrati sul budget per lo spettacolo, con il primo che indicava una cifra di $ 12 milioni per episodio e lo streamer che si è accontentato di $ 9 milioni per episodio. Tuttavia, questi costi sono aumentati e una fonte ha affermato che alla fine Netflix ha speso $ 15 milioni per episodio.



Dopo questo cambio, la serie si è trovata in una lunga fase di post-produzione con il regista Louis Leterrier, chiamato come consulente, tuttavia, "era troppo tardi per salvare lo spettacolo travagliato", ha affermato THR.

Prima della sua pausa nella produzione e della lunga post-produzione, la serie avrebbe avuto un budget di 130 milioni di dollari che alla fine è salito a 200 milioni di dollari.



Il cambio della guardia in casa Netflix a quanto pare ha giocato un ruolo importante nella fine della serie, oltre all'enorme costo, con il nuovo "capo della TV globale" Bela Bajaria che secondo quanto riferito ha messo sotto il microscopio la serie.



Per rendere tutto ancora più interessante, secondo la classifica streaming di Nielsen, Jupiter's Legacy ha ottenuto buoni numeri nelle prime due settimane dopo l’uscita, ma non sono bastati per salvare la produzione.

"Dato dove stiamo andando, abbiamo deciso di lasciare il nostro incredibile cast fuori dal loro impegno nello spettacolo mentre continuiamo a sviluppare premurosamente tutti i regni della saga di Jupiter's Legacy", ha detto Millar in una dichiarazione pubblicata su Twitter . "Siamo fiduciosi che ci torneremo più tardi e vogliamo solo dire grazie a voi ragazzi per il vostro continuo supporto e al cast e alla troupe che hanno reso questo show così fantastico".



Vi lasciamo con la nostra recensione di Jupiter's Legacy, siete dispiaciuti per questa cancellazione? Fatecelo sapere nei commenti!