Jupiter's Legacy, quando esce su Netflix la nuova serie supereroistica?

Jupiter's Legacy è la nuova serie supereroistica di Netflix che mette in mostra un mondo molto diverso da quanto osservato con le produzioni Marvel e DC. Dalla trama che prende dall’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, ecco quando arriverà sulla piattaforma di streaming.

Basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, il racconto segue le vicende relative alla prima generazione di supereroi e ai loro figli, mentre quest’ultimi sentono il peso dell’eredità lasciata dai genitori e dovranno lottare per dimostrarsi all’altezza.

La serie ideata da Steven S. DeKnight porterà in scena numerosi personaggi, tra i quali: Sheldon Sampson (interpretato da Josh Duhamel), Walter Sampson (Ben Daniels), Grace Sampson (Leslie Bibb), Chloe Sampson (Elena Kampouris), Brandon Sampson (Andrew Horton), George Hutchence (Matt Lanter), Fitz Small (Mike Wade) e Petra Small (Tenika Davis).

La serie arriverà su Netflix dal 7 maggio 2021 e la sinossi ufficiale è la seguente:

"I giornali ci chiamavano supereroi e abbiamo aiutato l'America durante la Grande Depressione e durante la seconda guerra mondiale e durante tutti i conflitti, gli scandali e tutto ciò che ci è capitato. Non eravamo interessati ai soldi, né alla politica. Il nostro unico desiderio era servire il nostro paese e il nostro infinito idealismo hanno ispirato tutti coloro che ci hanno contattato, quindi abbiamo avuto figli per portare avanti il ​​nostro lavoro e ispirare la nostra nazione oltre. I supereroi erano l'epitome del sogno americano e i nostri figli sono cresciuti per perpetuarlo, per ricordare all'umanità di tutto ciò che potremmo diventare".

Per altri approfondimenti ecco un primo teaser di Jupiter's Legacy.