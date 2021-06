Jupiter's Legacy sarà salvato? Tutte le ipotesi sulla compianta serie Netflix

Recentemente Netflix ha deciso di cancellare a sorpresa Jupiter's Legacy a causa di un cambio importante di showrunner e di una lievitazione dei costi troppo elevata per il progetto. In realtà pare che si possa continuare con qualche altra produzione parallela, ma vediamo insieme qualche dettaglio.

Josh Duhamel, l'interprete di Utopian, si è recentemente definito "molto deluso" per la decisione di Netflix. Queste le sue parole:

"Sai, sì, è molto deludente, non mentirò al riguardo. Abbiamo lavorato tutti molto duramente sulla serie e l'abbiamo anche promossa alacremente, pensavamo tutti di aver fatto un buono spettacolo, una serie appassionante, tant'è che il pubblico l'ha apprezzata e continua a registrare buoni numeri. Siamo rimasti un po' sorpresi dal non rinnovo. Per me, non sarebbe durata più di due o tre stagioni, perché altrimenti la serie avrebbe tradito il percorso dei fumetti. E la seconda stagione sarebbe stata una tragedia moderna con cosa davvero oscure che sarebbero successe a Utopian. Ed ero emozionato creativamente all'idea di girarla. Questo è però il modo in cui vanno gli affari e bisogna accettarlo. Anche se hai qualcosa di grande tra le mani, può essere cancellato. È deludente ma è così che gira il mondo".

Duhamel ha poi aggiunto:

"Non so se lo rivedremo più, ma comunque dovesse accadere spero sia fatto con un lungometraggio in grado di incapsulare il meglio di ciò che avremmo visto nella seconda stagione".

Questa potrebbe essere un'idea per il proseguo della serie. In realtà attualmente pare esserci un altro progetto più concreto. Infatti Netflix ha approvato la serie Supercrooks, ambientata nello stesso mondo di Jupiter's Legacy ma che si concentrerà su un evento raccontato dal punto di vista dei cattivi. In Supercrooks si parlerà di un gruppo di criminali che pianifica una rapina monumentale e si mostrerà inizialmente come serie anime in arrivo entro fine anno. Il successo di questa serie potrebbe determinare anche la produzione di un progetto in live-action.

Vi lasciamo con la nostra recensione di Jupiter's Legacy e vi chiediamo: siete dispiaciuti per questa cancellazione? Fatecelo sapere nei commenti!