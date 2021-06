Jupiter's Legacy, la serie cancellata era la più vista su Netlifx nella prima settimana

Jupiter's Legacy sta continuando a scalare le classifiche Nielsen dopo la notizia della cancellazione ufficiale dello show da parte di Netflix. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter lo show di Mark Millar ha totalizzato 696 minuti di visualizzazioni dal 3 al 9 maggio, ovvero i primi giorni della pubblicazione della serie sulla piattaforma.

Nonostante ciò Netflix ha deciso di cancellare lo show, nonostante gli ottimi dati registrati in questo mese, superiori rispetto a concorrenti come Prime Video, Disney+ e Hulu. I fan ovviamente hanno reagito con stupore alla notizia della cancellazione, soprattutto dopo quanto mostrato dal finale della prima stagione. Anche il cast di Jupiter's Legacy ha dichiarato di essere addolorato per la decisione di cancellare la serie.



La sorpresa della cancellazione di Jupiter's Legacy è condivisa probabilmente anche da Mark Millar, che parlava in questi termini dello show:"Sappiamo dove stiamo andando. Voglio dire, i libri sono un buon modello. Sai, i libri sono tutti lì per noi, quindi... abbiamo un piano molto approssimativo ma sappiamo che dipende, si spera di non essere troppo arroganti nel dire che il pubblico risponderà in modo in cui pensiamo farà ma siamo fiduciosi. [...] La risposta sinora è stata sorprendente. Sentiamo davvero che ci sono un sacco di like".

E invece tutto si è concluso in maniera davvero inaspettata.



Se non avete avuto ancora modo di vedere la serie, ecco la nostra recensione della prima stagione di Jupiter's Legacy.