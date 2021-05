Jupiter's Legacy, spiegazione del finale della prima stagione su Netflix

Jupiter's Legacy di Netflix, il primo prodotto dell'acquisizione da parte della società di streaming dell'universo Millarworld di Mark Millar, getta le basi per un epico dramma di supereroi che si intensificherà stagione dopo stagione.

La prima stagione si conclude con diversi intricati fili della trama che si dipanano, ma la maggior parte di essi ruota attorno al subdolo tradimento ingannevole di Brainwave / Walter Sampson da parte di suo fratello, Utopian / Sheldon Sampson, e il loro gruppo di supereroi chiamato Unione.

Cosa succede realmente nell'isola?

Nel penultimo episodio della stagione, vediamo Sheldon e il resto degli avventurieri aprire una misteriosa porta su una distesa desertica dove trovano un enorme oggetto galleggiante e ultraterreno. Dalla luce emerge un'apparizione di Sheldon e del padre di Walter, insieme ad altre matriarche e patriarchi delle vite degli altri avventurieri, che dicono loro di aver "completato il calvario" e che loro "ci sono riusciti dove tanti hanno fallito". Quindi, vengono consumati da un'esplosione di energia e scendono dal cielo sopra la barca su cui sono arrivati, intrisi di superpoteri unici. Il grande mistero è: chi sono gli esseri che hanno dato all'Unione i loro poteri? E qual è il motivo per elargire questi doni? Nei libri l'incontro è un po' meno nebuloso: sono alieni che sono rimasti nascosti sull'isola per un periodo piuttosto lungo. Ma lo spettacolo ha alterato diversi pezzi importanti della narrazione, quindi è probabile che la verità dietro l'incontro nell'isola sarà del tutto unica. Quello che sappiamo è che i superpoteri donati all'Unione non sono stati esattamente la risposta definitiva ai problemi del mondo, quindi forse questi esseri sapevano da sempre che stavano seminando i semi della distruzione della Terra.

Dove stanno Sheldon e Brandon?

All'inizio della storia, Brandon ha infranto il Codice di Sheldon uccidendo Blackstar (che in seguito abbiamo osservato come un clone) in una lotta che è costata la vita a due giovani eroi e quasi quella di suo padre. La santità del Codice è stato il principale punto di contesa tra i due per tutta la stagione: Sheldon crede che Brandon avrebbe dovuto lasciarlo morire per onorare il Codice, ma Brandon non si pente di aver scelto la vita di suo padre rispetto a quella di Blackstar. Un poetico capovolgimento di ruolo si verifica nel finale di stagione: qualcuno ha rilasciato Blackstar dalla sua cella nella prigione di Supermax e ha preso Brandon in ostaggio. Con la vita di suo figlio in pericolo, Sheldon esita ad uccidere Blackstar e infrangere il Codice come suo figlio ha fatto per lui. Brandon viene infine salvato da Petra Small che distrae Blackstar abbastanza a lungo da consentire agli eroi di prendere il sopravvento, e dopo il combattimento, quando Sheldon assicura a Bandon che non avrebbe permesso a Blackstar di ucciderlo, suo figlio risponde con un agghiacciante apatico, "Lo so, papà." La frattura tra Brandon e Sheldon sta chiaramente iniziando ad allargarsi, e questo potrebbe essere il momento esatto in cui Brandon si rende conto che non può più vivere secondo il codice di suo padre. Vedremo nelle prossime stagioni se Brandon è ancora dalla parte di suo padre o no: nei fumetti, è un "NO" difficile.

Cosa ha combinato Walter?

È stato rivelato in un tête-à-tête tra Walter e sua figlia Raikou che lui era quello dietro il clone di Blackstar facendo credere che Skyfox fosse dietro il tutto. cosa. Dopo aver frugato nel cervello di suo padre, Raikou scopre di aver escogitato il suo piano per "creare instabilità all'interno dell'Unione che costringerà una nuova leadership". Nei fumetti, il tradimento di Walter viene telegrafato in modo più chiaro e precoce: c'è un risentimento e uno scontro ideologico tra lui e Sheldon all'inizio. Nello show, gli scrittori sono un po' più subdoli nel rivelare le vere motivazioni di Walter, nascondendo il suo tradimento e dipingendolo come nient'altro che utile e solidale. Lo spettacolo sembra seguire la narrativa dei libri a grandi linee, e se questo continuerà nelle stagioni future, ci aspetta un comportamento davvero spregevole e supercriminale da parte di Walter che distruggerà la famiglia Sampson.

Cosa è successo tra George / Skyfox e l'Unione?

Fino al finale di stagione, George / Skyfox si vede solo nelle parti flashback dello spettacolo. È stato allontanato dai personaggi dei giorni nostri dopo aver voltato le spalle alla squadra in modo spregevole, anche se i dettagli del tradimento non sono del tutto chiari. Ciò che è chiaro è che Walter sta usando l'odio dell'Unione nei confronti di Skyfox come un modo per nascondere i suoi piani insidiosi. Sappiamo anche che Hutch, insieme a Chloe, è a caccia di suo padre. Sicuramente quando lo troverà molte delle domande senza risposta che circondano Skyfox verranno rivelate. Ma per conoscere quale sarà la verità probabilmente bisognerà attendere una stagione futura che presumibilmente sarà basata sul libro prequel "Jupiter's Circle", che racconta esattamente la storia di ciò che è accaduto tra l'Unione nei loro primi giorni di supereroi che hanno portato alla scissione del gruppo da Skyfox.

Perché Walter ha commesso quel gesto verso Raikou?

Essere l'unica persona al mondo a conoscenza dei piani di Walter per lo smantellamento dell'Unione comporta una grande responsabilità. Spiega a suo padre che "non gliene frega niente dell'Unione o dell'America" e che è disposta a rimanere in silenzio per il prezzo richiesto. Walter, maestro manipolatore quale è, non crede di potersi fidare di sua figlia per mantenere il loro segreto se dovesse presentarsi un offerente più alto. Infatti questa conoscenza costa ben 50 milioni di dollari. È stato rivelato che la loro conversazione si svolge all'interno di un costrutto psichico e che, nel mondo reale, lui ha tagliato la gola a sua figlia. Raikou ha un ruolo più importante nei libri, quindi è un po' strano che sia stata allontanata così presto. La morte serve come una potente dimostrazione di quanto possa essere risolutamente malvagio Walter.

Sulle nostre pagine trovate anche la recensione della prima stagione di Jupiter's Legacy. Curiosamente Josh Duhamel ha dichiarato che non sperava più di avere un ruolo da supereroe in una serie tv o in un film.