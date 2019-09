Jupiter's Legacy, Steven S. DeKnight non è più lo showrunner della serie Netflix

Problemi per Jupiter's Legacy, il nuovo telefilm di Netflix basato sul fumetto di Mark Millar e Frank Quietly con Josh Duhamel, Leslie Bibb e Matt Lanter: la serie perde il suo showrunner.

Steven S. DeKnight, regista, produttore e sceneggiatore di diversi progetti di successo come Buffy l'ammazzavampiri, Smallville, o anche Pacific Rim: La Rivolta, oltre che della serie tv Netflix di Daredevil, e creatore di Spartacus: Blood and Sand e Spartacus: Gli Dei dell'Arena, si è allontanato dal team di produzione di Jupiter's Legacy.

Precedentemente showrunner, produttore e regista del pilot della nuova serie che andrà in onda sulla piattaforma streaming, di cui erano iniziate le riprese nel mese di luglio, pare abbia lasciato le redini dello show per via di "differenze creative".

Secondo le fonti, DeKnight, che è ancora sotto contratto con Netflix fino al 2020, potrebbe stare rinegoziando i termini dell'accordo per avere modo di andare via prima del tempo pattuito in precedenza.

La ricerca per un nuovo showrunner sarebbe già partita, mentre non sappiamo ancora di preciso quanto l'accaduto andrà a influenzare la produzione della serie.

Jupiter's Legacy è solo uno dei titoli di quel Millarworld televisivo che Netflix avrebbe deciso di portare avanti, e che anche noi, dal canto nostro, non vediamo l'ora di vedere.