Jupiter's Legacy: i supereroi di Netflix si mostrano nello spettacolare primo trailer!

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Jupiter's Legacy, nuova serie di supereroi nata dall'omonimo fumetto di Mark Millar in arrivo sulla piattaforma a maggio.

Nel filmato, che come al solito potete riprodurre all'interno dell'articolo, il pubblico fa la conoscenza dei supereroi del Millarworld nati dalla mente del creatore di Kingsman e Kick-Ass e della matite di Frank Quitely, in quello che negli scorsi anni è stato salutato come uno dei fumetti di supereroi più originali e iconoclasti di sempre.

La storia segue un gruppo di eroi che, ottenuti dei superpoteri dopo aver scoperto una misteriosa isola segreta agli inizi del XX secolo, ha passato decenni a proteggere l'umanità: oggi, nel presente, quella prima storica generazione di salvatori inizia a guardare ai propri figli per tramandare la loro eredità. Ma le tensioni aumentano mentre i giovani supereroi, desiderosi di dimostrare il proprio valore, lottano per essere all'altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli esigenti standard della popolazione mondiale.

Come recita il comunicato stampa, Jupiter's Legacy è un epico dramma di supereroi ambientato lungo un secoloe racconta complesse dinamiche di famiglia, potere e lealtà. Nel cast Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter. Tutti gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 7 maggio.

Che dite, da queste prime immagini vi convince la risposta di Netflix a The Boys di Amazon Prime Video?