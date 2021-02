Jupiter's Legacy, il primo teaser: Netflix annuncia la data di uscita!

Con il primo teaser ufficiale della serie, il servizio di streaming on demand Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale di Jupiter's Legacy, la serie tv live-action tratta dall'omonimo fumetto di Mark Millar.

La serie, la cui prima stagione sarà composta da otto episodi, racconta la storia della seconda generazione di un gruppo di supereroi che devono "lottare per essere all'altezza della leggendaria reputazione dei loro genitori". Come potete vedere nel teaser all'interno della news, la data scelta da Netflix per il debutto è stata fissata al prossimo 7 maggio.

La prima stagione è descritta come "un epico dramma di supereroi che attraversa decenni e racconta le complesse dinamiche di famiglia, potere e lealtà", Del cast fanno parte Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Chase Tang. Millar, la mente dietro a film come Kingsman, Wanted e Kick-Ass (tutti tratti dalle sue opere) e il co-creatore di Jupiter's Legacy nonché disegnatore della serie a fumetti Frank Quitely hanno partecipato in qualità di produttori esecutivi insieme a Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott e Steven S. DeKnight, quest'ultimo annunciato inizialmente come showrunner ma successivamente sostituto a causa di divergenze creative.

