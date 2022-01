Jurassic Park, arriverà mai una serie live-action? Risponde il produttore Frank Marshall

I fan di Jurassic Park vorrebbero vedere una serie live-action dedicata al franchise ma forse le possibilità che ciò accada sono davvero remote, almeno secondo il produttore della Universal Frank Marshall e marito della produttrice del franchise Kathleen Kennedy.

Marshall ha rivelato che non c'è mai stata nessuna discussione su una serie live-action. Insieme a Steven Spielberg e al regista di Jurassic World: Dominion Colin Trevorrow, Marshall è un produttore di Jurassic World: Nuove avventure di Amblin e DreamWorks Animation, una serie spinoff animata in CG in onda su Netflix, a tal proposito non perdetevi il trailer di Jurassic World: Nuove avventure 4. In una nuova intervista a SlashFilm, Marshall ha rassicurato però il pubblico sul fatto che i dinosauri resteranno sul grande schermo.



"No, sono davvero concentrato solo sui film. Quindi non ci ho davvero pensato. Non se ne è discusso. Come ho detto, abbiamo la serie animata Jurassic World: Nuove aventure. Penso che sia abbastanza per ora" ha concluso.



Le speranze quindi sono davvero ridotte ai minimi termini, tuttavia per i fan del franchise c’è un grande appuntamento fissato all’orizzonte con Jurassic World: Dominion che sarà al cinema dal 10 giugno. Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al prologo di Jurassic World: Dominion e fateci sapere nei commenti che cosa pensate delle parole di Marshall.