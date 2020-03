Jurassic World: in arrivo la serie tv basata sulla storica saga a tema dinosauri?

Le riprese di Jurassic World 3 sono ufficialmente iniziate, ma potrebbe esserci un'altra sorpresa per i fan: una serie tv basata sullo stesso universo narrativo.

Secondo quanto riportato da Jurassic Outpost, la serie è appena entrata in produzione presso Amblin Television. Anche in questo caso dovrebbe trattarsi di un vero e proprio live-action e i primi nomi accostati al progetto indicano che sarà qualcosa di grande: Steven Spielberg e Colin Trevorrow saranno i produttori, affiancati dai nuovi arrivati Justin Falvey e Darryl Frank. Se i primi due non hanno di certo bisogno di presentazioni, dato che sono entrambi legati allo storico franchise, Falvey e Frank sono i due presidenti di Amblin Tv, già noti per aver lavorato come produttori esecutivi per la serie The Americans, e si occuperanno di supervisionare tutta la serie di Jurassic World.

Tra le location in programma figura Vancouver, in Canada, luogo in cui si sono svolte anche alcune riprese per Jurassic World 3.

Il plot ancora è avvolto nel mistero ma è probabile che sarà in qualche modo legato all'universo cinematografico, in piena continuity con i film che vedono Chris Pratt e Bryce Dallas Howard come protagonisti.

La saga sembra proprio intenzionata ad espandersi, e quest'anno uscirà anche una serie animata, come è possibile vedere dal trailer di Jurassic World Camp Cretaceous. La nuova serie live-action non ha ancora un periodo di lancio e attendiamo ulteriori conferme in merito.