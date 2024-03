Jurassic World: Chaos Theory, il trailer risponde a una domanda sulla serie Netflix

"Sei anni dopo... iniziò il caos". Il trailer di Jurassic World: Chaos Theory, nuova serie animata ci riporta nel mondo giurassico rispondendo a una delle domande più gettonate a distanza di quasi due anni dall'epilogo di Jurassic World: Camp Cretaceous.

Se il primo teaser della nuova serie animata dell'universo di Jurassic Wolrd aveva anticipato un feroce t-rex, le clip non erano ancora riuscite a capitolare sugli interrogativi circa la continuità degli eventi con protagonista Darius Bowman e il resto dei Nublar Six e quanto accade nel franchising cinematografico. Ma il trailer completo ha svelato circostanze favorevoli: la serie TV vedrà Darius e Ben Pinkus ormai adulti pronti a sfidare l'isola ma non senza il fantasma di un passato traumatico.

Nell'attesa di scoprire se il cast di Camp Cretaceous tornerà nella serie sequel, possiamo dare un'occhiata alla sinossi ufficiale del nuovo show Netflix: "Ambientato sei anni dopo gli eventi di Camp Cretaceous, i membri di "The Nublar Six" stanno lottando per trovare la loro strada al largo delle isole, navigando in un mondo ora pieno di dinosauri e persone che vogliono far loro del male. Il gruppo si riunisce a seguito di una tragedia solo per ritrovarsi in fuga e catapultato in un'avventura globale per svelare una cospirazione che minaccia sia i dinosauri che l'umanità e scoprire finalmente la verità su ciò che è accaduto a uno di loro".

Se venisse confermata la presenza degli Atrociraptor nella nuova serie animata, potremmo trovarci davvero vicini agli eventi di Jurassic World Dominion. E voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti e non perdetevi le ultime novità sul nuovo film di Jurassic Park!

