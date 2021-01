Jurassic World: Nuove Avventure 2, Colin Trevorrow: 'La situazione è tragica'

Il trailer di Jurassic World: Nuove Avventure ha permesso ai fan di scoprire qualche dettaglio in più sulla seconda stagione, inoltre anche il produttore esecutivo Colin Trevorrow ha discusso sulle vicende delle prossime puntate inedite.

Il produttore esecutivo e regista di Dominion è stato intervistato dai giornalisti di ComicBook.com, tra le altre cose Colin Trevorrow ha risposto alla domanda riguardo le caratteristiche della seconda stagione dello show presente nel catalogo di Netflix. Ecco il suo commento: "È stato più difficile trovare un equilibrio tra le due anime dello show perché la situazione è grave. Quando le situazioni sono così pericolose non è facile rimanere spensierati, come possiamo vedere anche noi nella vita di tutti i giorni. Ci sono molte cose in comune con la nostra situazione e con quella di un gruppo di ragazzini bloccati su un'isola che cercano un modo per sopravvivere".

Continua poi: "Nonostante tutto, sono felice del fatto che gli scrittori siano riusciti a trovare dei momenti per i ragazzi di non dimenticare perché amano così tanto i dinosauri. Se uno di loro è in pericolo e devono salvarlo, devono capire il motivo. Non tutte le emozioni presenti nel nostro show sono incentrate sui dinosauri, molto riguardo anche i rapporti tra di loro, ma comunque i dinosauri sono dei personaggi, è una cosa secondo me molto importante, lo avrete capito anche guardando i film".

In attesa di altre informazioni sullo show, vi segnaliamo il teaser della seconda stagione di Jurassic World: Nuove Avventure.