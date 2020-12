Jurassic World: Nuove avventure 2, il trailer italiano svela la data di uscita su Netflix

Dopo il breve teaser pubblicato ad ottobre insieme all'annuncio del rinnovo, Netflix ha ora diffuso in rete il trailer ufficiale della stagione 2 di Jurassic World: Nuove avventure, la serie animata ambientata nel mondo del franchise Universal.

"Adattarsi. Evolversi. Sopravvivere".

Insieme al filmato, che potete visionare all'interno della pagina, viene svelata anche la data di uscita dei nuovi episodi: 22 gennaio 2021. Si tratta certamente di un'ottima notizia per gli amanti della saga dei dinosauri, che potranno godersi le nuove vicende di Camp Creataceous solo pochi mesi dopo il debutto della prima stagione.

Ambientata durante gli eventi di Jurassic World, la serie animata segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo d'avventura situato sul lato opposto di Isla Nublar. Quando i dinosauri del parco devastano l'isola, i ragazzi si rendono conto che la loro sopravvivenza dipende da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, i sei protagonisti fanno amicizia mentre si uniscono per sopravvivere ai dinosauri e scoprire dei segreti nascosti così a fondo da minacciare il loro stesso mondo.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Jurassic World: Nuove avventure. Nel frattempo, vi ricordiamo che le riprese di Jurassic World: Dominion sono terminate nei giorni scorsi in vista dell'uscita nelle sale prevista per giugno 2022.