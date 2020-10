Jurassic World: Nuove Avventure, l'aiuto di Steven Spielberg è stato fondamentale

Continuano le interviste allo showrunner di Jurassic World: Nuove Avventure: questa volta Scott Kreamer ha discusso dell'aiuto fornito da Steven Spielberg nel creare la serie, oltre a rivelare qualcosa di più sulla seconda stagione.

Lo showrunner ha discusso della di Jurassic World con i giornalisti di Collider, in particolare raccontando la sua esperienza dopo l'incontro con Steven Spielberg: "Dal mio punto di vista Steven ha dato l'ok definitivo per il progetto, poi Colin Trevorrow è stato sempre con noi, scrivendo storie, leggendo sceneggiature, guardando i design e cose del genere. Subito prima che iniziassimo a lavorare da casa Steven è venuto alla Dreamworks, durante un Q&A durato 90 minuti. Dopo abbiamo parlato insieme per quarantacinque minuti ed era molto soddisfatto da tutto. È stato fantastico, ha iniziato a pormi delle domande sulla storia e sulla regia molto interessanti, poi ci ha chiesto se il nostro budget ci avrebbe permesso di creare una illuminazione personalizzata per lo show".

Continua poi: "Ha poi dato la sua approvazione, gli piacevano tutti i personaggi, in particolare le loro motivazioni e il fatto che fossero ognuno diverso dall'altro. Avere la sua approvazione è stato fantastico". Infine ha parlato della seconda stagione, rivelando che sarebbe molto interessante seguire i protagonisti mentre cercano di vivere da soli sull'isola, incentrando quindi le nuove puntate sul tema della sopravvivenza.

