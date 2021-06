Jurassic World: Nuove Avventure, in arrivo la stagione 4? Un indizio da Colin Trevorrow

Sono passate solo poche settimane dall'uscita della terza stagione di Jurassic World: Nuove Avventure, la serie animata in streaming su Netflix che ha anche ricevuto il divertente omaggio di Aldo Giovanni e Giacomo, ma il pubblico è già in cerca di notizie sul rinnovo dello show. Annunci ufficiali al riguardo non sono ancora stati dati.

C'è però un segnale che lascia ben sperare chi vorrebbe una quarta stagione di Jurassic World: Nuove Avventure, e arriva dal web. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, a sbilanciarsi è stato il produttore esecutivo Colin Trevorrow.

A una domanda di un fan su quale sia il suo episodio preferito in Camp Cretaceous (è questo il titolo originale della serie Netflix), infatti, Trevorrow ha risposto: "È nella stagione 4". Si tratta di una battuta, di una frase a effetto, o siamo al cospetto di una vera e propria conferma? I fan sembrano propendere per quest'ultima ipotesi. In ogni caso, è probabile che presto ne sapremo di più.

Oltre a Colin Trevorrow, tra i produttori esecutivi di Jurassic World: Nuove Avventure ci sono Steven Spielberg, Frank Marshall e gli showrunner Scott Kramer e Aaron Hammersley. Fanno parte del cast vocale, tra gli altri, Paul-Mikél Williams, Jenna Ortega, Ryan Potter, Raini Rodriguez, Sean Giambrone e Kausar Mohammed.