Jurassic World: Nuove Avventure, Bryce Dallas Howard è entusiasta della serie Netflix

Mentre nel Regno Unito proseguono le riprese di Jurassic World: Dominion, è approdata su Netflix una nuova serie animata ambientata nel mondo del franchise Universal. Il titolo è Jurassic World: Nuove avventure, e la star della saga Bryce Dallas Howard ne è entusiasta.

"Colin Trevorrow ha fatto qualcosa di assolutamente brillante con Camp Creataceous: riesce a farti entrare nel parco e trasformare l'immaginazione in realtà" ha scritto l'attrice su Instagram. "Trasmette un senso di stupore ed eccitazione che tutti amiamo e cerchiamo da spettatori. E per tutti i genitori di bambini amanti dei dinosauri, sono entusiasta di avere questa storia da raccontare alla mia famiglia."

Dopo aver rilanciato il franchise con il film del 2015, lo ricordiamo, Trevorrow sta ora dirigendo Jurassic Word: Dominion in vista dell'uscita nelle sale fissata a giugno 2021. Nel frattempo, il regista ha anche realizzato il corto Battle at Big Rock ambientato tra il secondo e il terzo capitolo.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Jurassic World: Nuove avventure. Intitolata in originale "Camp Cretaceus", la serie è incentrata su un gruppo di ragazzi che da perfetti sconosciuti dovranno farsi forza a vicenda e collaborare per sopravvivere dopo la fuga dei dinosauri raccontata nel primo Jurassic World.