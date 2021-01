Jurassic World: Nuove Avventure, Bryce Dallas Howard fa salire l'hype su Instagram

Il franchise di Jurassic World ha sofferto allo stesso modo di ogni grande produzione il periodo di magra derivato dall'emergenza coronavirus: fortunatamente, però, la saga può contare sull'aiuto del piccolo schermo, che con l'uscita della nuova stagione di Jurassic World: Nuove Avventure potrà davvero risultare determinante.

I nuovi episodi dello show sono infatti finalmente stati resi disponibili su Netflix e già i fan non stanno più nella pelle: ad aumentare ulteriormente l'hype è arrivata la protagonista Jurassic World Bryce Dallas Howard, che tramite Instagram ha ricordato ai propri follower l'arrivo della seconda stagione dello show.

"C'è sempre qualcosa dietro l'angolo... Tipo la nuova stagione di Jurassic World: Nuove Avventure, in streaming ora su Netflix" ha annunciato in un post l'ex-star di Black Mirror, scatenando immediatamente le reazioni entusiaste dei tanti fan in attesa di scoprire quale sarà il destino dei nostri protagonisti.

Per chi non lo ricordasse, la prima stagione della serie si era chiusa con una tragica evacuazione dell'isola, durante la quale abbiamo detto addio a uno dei nostri eroi. A tal proposito, lo showrunner aveva definito totalmente canonico il season finale di Jurassic World: Nuove Avventure; Colin Trevorrow, invece, ha definito tragica la situazione dei protagonisti di Jurassic World: Nuove Avventure in questi nuovi episodi.