Jurassic World: Nuove Avventure, diamo un primo sguardo alla stagione 4 con il produttore

Abbiamo recentemente scoperto la data di uscita di Jurassic World Nuove Avventure 4, e adesso possiamo dare un primo sguardo alla prossima stagione. Abbiamo infatti una prima immagine dello Spinosaurus e dei protagonisti, e il produttore esecutivo Scott Kreamer ha parlato di cosa aspettarci.

Il successo di questo prodotto del franchise è stato del tutto inaspettato. Lo aveva dichiarato già Kreamer parlando di Jurassic World Nuove Avventure 3, e lo ribadisce anche oggi che la serie è stata rinnovata, incontrando i favori del pubblico. Il produttore ha poi aggiunto di aver volontariamente dato un finale semi-aperto, che avesse senso come momento di chiusura ma che potesse lasciare spazio a nuove avventure per una prossima stagione. "Se quello sarà l'ultimo episodio, vogliamo che sia una conclusione giusta", ha spiegato, descrivendo il ragionamento fatto in fase di scrittura. "Eppure il fatto che si trovino fuori dall'isola su una barca dove c'è dell'altro, lo lascia in qualche modo aperto. Ci sono così tante [domande]. Riusciranno a tornare a casa? Andranno a Isla Sorna? Andranno in un'altra isola? Ce la faranno? Non lo so. Staremo a vedere. Ma quando realizzi ventisei episodi che parlano di bambini che scappano dai dinosauri, ad un certo punto, bisogna fargli lasciare l'isola e vedere cosa accade."

Dunque adesso le strade che si potrebbero percorrere sono tante, ma uno è il tema che vogliono portare Kreamer e il suo team: che in quanto individui, quando cooperiamo riusciamo a lavorare meglio. "I bambini sono in grado di fare qualsiasi cosa, i bambini sono resilienti e molto intelligenti. In generale, possono fare più di quanto a volte riusciamo a immaginare." Se le premesse sono queste, la quarta stagione si preannuncia interessante.