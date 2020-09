Jurassic World: Nuove Avventure, tutti gli easter egg presenti nella serie Netflix

Dopo aver visto la nostra clip in esclusiva di Jurassic World: Nuove Avventure, scopriamo quali sono alcuni degli easter egg presenti nelle puntate della serie di Netflix incentrata su un gruppo di ragazzi che dovranno sfuggire ai dinosauri presenti nel parco.

Come sapete la serie sarà ambientata nel mondo visto in Jurassic World, per questo oltre ad alcune specie inedite, vedremo anche il ritorno di dinosauri già visti nel lungometraggio del 2015. Inoltre, nel corso delle puntate della prima stagione, sarà possibile rivedere il Dottor Henry Wu, principale responsabile per la rinascita dei dinosauri e una breve comparsa di Mr. DNA, mascotte del parco introdotta nel film del 1993 di Steven Spielberg. Nel corso della stagione vengono anche nominati Claire Dearing e il Dottor Grant, interpretati rispettivamente da Bryce Dallas Howard e Sam Neill.

Inoltre sono presenti altri easter egg, nella prima puntata il protagonista riesce a vincere un videogioco ispirato a Jurassic World grazie ad uno stratagemma visto nel terzo film della saga: richiama un gruppo di velociraptor sfruttando un teschio di dinosauro. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione di Jurassic World: Nuove Avventure, invece se cercate altre indiscrezioni sulla serie, ecco una intervista a Bryce Dallas Howard.