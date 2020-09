Jurassic World: Nuove Avventure, Jameela Jamil sulla diversità nella saga: 'Un onore'

Jurassic World: Nuove Avventure, serie originale Netflix conosciuta anche col titolo di Camp Cretaceous, ha fatto il suo debutto sul servizio di streaming on demand la scorsa settimana per la gioia dei fan del franchise di Jurassic Park.

La serie tv, midquel di Jurassic World (ovvero ambientata parallelamente agli eventi del film del 2015 scritto e diretto da Colin Trevorrow, co-produttore dello show), negli Stati Uniti è stata anche elogiata per il suo variegato cast inclusivo, molti dei quali sono interpretati e doppiati da persone di colore.

Dato che i precedenti episodi del franchise di Jurassic Park hanno puntato i riflettori esclusivamente su personaggi bianchi, Camp Cretaceous in questo senso ha rappresentato un vero e proprio cambio di rotta, che le star Jameela Jamil ha commentato nel corso di una recente intervista promozionale.

"Tutto quello che faccio oggi e ho fatto in passato è sempre guidato dal desiderio di spuntare in quei luoghi in cui qualcuno che mi somiglia non era mai esistito prima", ha spiegato la Jamil, che dà la voce alla consulente del campo Roxie. "Da bambina è stato davvero doloroso crescere e non vedere mai una donna asiatica come protagonista di qualcosa, che sia un film o una serie tv. Molto spesso, le poche volte che personaggi di questa etnica erano presenti, venivano descritti come spalle comiche fatte solo di stereotipi e poi messe da parte. Quindi per me poter prendere parte a questa serie con la quale sono cresciuta e che ho amato è stato un orgoglio, non avrei mai potuto immaginare di entrare a far parte di questa saga un giorno. Significa molto per me, e penso che sarà importante anche per i ragazzi e le ragazze della mia etnia."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Jurassic World: Nuove Avventure e alla futura connessione con Jurassic World: Dominion, prossimo capitolo della saga cinematografica.