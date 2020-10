Jurassic World: Nuove avventure, Netflix annuncia la seconda stagione: c'è già un teaser!

Dopo il recente rinvio di Jurassic World: Dominion, gli amanti della saga dei dinosauri targata Universal possono consolarsi con una buona notizia sul fronte dello streaming. Netflix ha infatti annunciato ufficialmente una seconda stagione della serie animata Jurassic World: Nuove avventure, di ritorno sulla piattaforma nel corso del 2021.

Come potete vedere in alto, la compagnia ha già diffuso in rete un teaser che mostra i giovani protagonisti alle prese con le insidie della Isla Numbar. Come ricorda la sinossi ufficiale, lo show "segue un gruppo di sei adolescenti scelti per un'esperienza irripetibile in un nuovo campo d'avventura sul lato opposto di Isla Nublar. Ma quando i dinosauri devastano l'isola, i campeggiatori rimangono bloccati. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno passare da estranei ad amici a familiari se intendono sopravvivere."

La serie è stata realizzata sotto la supervisione di Colin Trevorrow, che dopo aver rilanciato il franchise con il primo Jurassic World sta ora dirigendo Jurassic Word: Dominion in vista dell'uscita nelle sale fissata a giugno 2022. Nel frattempo, il regista ha anche realizzato il corto Battle at Big Rock ambientato tra il secondo e il terzo capitolo.

Siete soddisfatti dell'annuncio? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Jurassic World: Nuove avventure.