Jurassic World: Nuove avventure, una nuova clip in esclusiva per Everyeye: le immagini

Mancano pochi giorni all'uscita su Netflix della serie animata Jurassic World: Nuove avventure, e dopo il trailer ufficiale possiamo mostrarvi un assaggio dello show, pubblicato in esclusiva per Everyeye.it. Si tratta di una clip della durata di circa un minuto, visibile all'interno della notizia.

Jurassic World: Nuove avventure sarà incentrata su un gruppo di ragazzi, che da perfetti sconosciuti dovranno farsi forza a vicenda e collaborare per sopravvivere dopo la fuga dei dinosauri raccontata nel primo Jurassic World.

Nella clip, ambientata in laboratorio, vediamo alcuni dei ragazzini in azione: sono naturalmente incuriositi ed emozionati per la visita, quando uno di loro nota che una delle uova di dinosauro si sta schiudendo. Si tratta di un anchilosauro, ma c'è qualcosa che non va, dal momento che non era prevista una nascita così precoce. Dall'uovo spunta fuori una creatura piccola e carina, ma un'asimmetria nella forma della testa non lascia presagire nulla di buono.

Jurassic World: Nuove avventure, che sarà in streaming su Netflix da venerdì 18 settembre, sembra rivolgersi a un pubblico particolarmente giovane, ma c'è da scommettere che i fan del franchise di tutte le età ne stanno aspettando l'uscita con trepidazione, e daranno alla serie almeno un'occhiata. Annunciata nel 2019 con il titolo originale di Camp Cretaceous, la nuova serie Netflix è prodotta da Steven Spielberg, Frank Marshall e Colin Trevorrow, e sarà composta da otto episodi.