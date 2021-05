Jurassic World: Nuove avventure, Scott Kreamer sulla stagione 3 della serie Netflix

Pochi giorni fa è stata presentata su Netflix la terza stagione di Jurassic World: Nuove avventure, arricchendo ulteriormente il mondo del franchise di Jurassic World. Il co-showrunner della serie animata, Scott Kreamer, è stato intervistato da Comicbook e ha approfondito alcuni dettagli sulla nuova stagione, disponibile dal 21 maggio su Netflix.

Jurassic World: Nuove avventure segue le avventure di uno scapestrato gruppo di ragazzini bloccati su Isla Nublar tra gli eventi raccontati in Jurassic World e Jurassic World: Il regno distrutto. Nella terza stagione la trama s'introduce in un nuovo territorio mentre i protagonisti tentano di fuggire dall'isola con ogni mezzo necessario. E ciò che accade nei dieci episodi che compongono la stagione 3 ha un grande impatto nell'universo del franchise. Jurassic World: Nuove avventure è stata omaggiata anche da Aldo, Giovanni e Giacomo con un post sui social pubblicato dal noto trio comico lombardo.



Nell'intervista Scott Kreamer ha raccontato:"Ogni stagione, quando gli sceneggiatori si siedono per inquadrarla, inizia e finisce con i personaggi. Cosa provano, come stanno cambiando e con cosa hanno a che fare. Ma soprattutto questa stagione [...] La prima stagione è stata letteralmente una corsa per le loro vite, almeno dall'episodio 4 fino alla fine. E poi la seconda stagione, hanno avuto a che fare con Mitch e Tiff e non c'era tempo. Volevamo andare avanti di qualche mese e divertirci un po'. Facciamo alcune cose interessanti che fanno ancora progredire i nostri personaggi. [...] A volte inizi con un piano e poi va in un modo diverso".

E poi la connessione con Jurassic World:"Abbiamo avuto modo d'intrecciare, dentro e fuori, la trama di Jurassic World nella prima stagione. Questa è una delle cose più stimolanti e super divertenti di questo show".



