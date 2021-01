Jurassic World: Nuove avventure, ci sarà una terza stagione? Rispondono i produttori

Giunta alla sua seconda stagione su Netflix, la serie animata Jurassic World: Nuove Avventure racconta le vicende di un gruppo di ragazzini rimasti intrappolati su Isla Nublar dopo gli eventi di Jurassic World. Anche se lo show non è stato al momento rinnovato, il finale della seconda stagione sembra lasciare spazio a nuovi sviluppi.

In una recente intervista a Comicbook.com, il produttore esecutivo Colin Trevorrow e lo showrunner Scott Kreamer hanno parlato del futuro di Jurassic World: Nuove Avventure, dimostrando di avere le idee piuttosto chiare.

"Ci sono ancora molte storie da raccontare con questi personaggi, e abbiamo impostato cose che risalgono alla prima stagione e che vogliamo assolutamente riprendere" ha spiegato Kreamer, che naturalmente spera in una terza stagione.

Gli ha fatto eco Colin Trevorrow. "C'è una storia più ampia che viene raccontata. Alla fine della seconda stagione, potete vedere che questi ragazzi stanno scoprendo un mistero e una cospirazione che rivelano davvero un mondo molto più pericoloso di quanto avrebbero mai immaginato. [...] Quello che più mi piace del finale è che fanno affidamento soltanto su loro stessi. Non aspetteranno che arrivi qualcuno ad aiutarli. Sono una banda di ragazzi che si uniranno non soltanto per sopravvivere, ma per trovare proattivamente un modo per salvarsi."

