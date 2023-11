Jurassic World: tornano i dinosauri Netflix nel nuovo trailer della serie animata

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Jurassic World: Chaos Theory!, la nuova serie d'animazione computerizzata che espande ulteriormente il mondo del franchise cinematografico costituito dalle saghe di Jurassic Park e Jurassic World, concluse nel 2022 con Jurassic World - Il dominio e adesso c'è spazio per nuove avventure.

Serie sequel di Jurassic World: Camp Cretaceous, Jurassic World: Chaos Theory è stata realizzata dalla DreamWorks Animation. Il nuovo teaser mostra l'animazione della serie con una bella occhiata a un T-Rex ruggente e il ritorno di Darius Bowman direttamente da Camp Cretaceous. Il teaser rivela anche l'arrivo della serie nel 2024.

La serie riprende dopo gli eventi di Camp Cretaceous, quando il parco è caduto. È chiaro che è passato un po' di tempo e Darius sembra un po' più vecchio dall'ultima volta che è stato visto. Oltre all'evidente salto temporale tra le stagioni, non è stato rivelato nient'altro di specifico sulla trama di Chaos Theory. Tuttavia, come seguito diretto di Camp Cretaceous, lo show sembra essere un appuntamento imperdibile per i fan della serie animata precedente, mentre gli altri fan del franchise che non hanno guardato quella serie possono recuperarla ora e leggere la nostra recensione di Camp Cretaceous.

Jurassic World: Camp Cretaceous è andato avanti per cinque stagioni su Netflix ed è stato arrocchiato anche da uno speciale, Hidden Adventure, nel novembre 2022. Paul-Mikél Williams ha guidato il cast vocale della serie animata nel ruolo di Darius Bowman, affiancato da Sean Giambrone nel ruolo di Ben Pincus, Kausar Mohammed nel ruolo di Yasmina "Yaz" Fadoula, Jenna Ortega nel ruolo di Brooklynn, Ryan Potter nel ruolo di Kenji Kon e Raini Rodriguez nel ruolo di Sammy Gutierrez. Zack Stentz ha sviluppato la serie per Netflix.

Il franchise di Jurassic Park è stato generato dal film originale uscito nel 1993, basato sul romanzo di Michael Crichton del 1990. Il film ha avuto due sequel: Il mondo perduto: Jurassic Park e Jurassic Park III del 2001. Il franchise cinematografico è stato rilanciato con Jurassic World del 2015, seguito da Jurassic World: Il Regno Distrutto del 2018 e Jurassic World - Il dominio del 2022.

Recentemente, è emersa la notizia secondo cui Colin Trevorrow starebbe lavorando a un'edizione estesa de Il dominio.

Insieme alla serie animata Netflix Jurassic World: Camp Cretaceous, il franchise si è espanso anche attraverso altri media, come una serie di videogiochi, libri e persino attrazioni per parchi a tema. Recentemente è stata anche realizzata una rivisitazione in chiave LEGO del film originale, disponibile in streaming su Peacock.