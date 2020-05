Just Beyond: i fumetti di R. L. Stine diventano una serie TV per Disney+

Secondo quanto riportato da Variety, Disney+ ha ordinato ufficialmente una serie TV di 8 episodi basata su Just Beyond, serie di graphic novel best-seller firmata dall'autore di Piccoli Brividi R.L. Stine.

Descritta come una serie antologico horror-comedy, Just Beyond sarà scritta da Seth Grahame-Smith (Orgoglio e Pregiudizio e Zombie), che agirà da produttore esecutivo insieme a David Katzenberg attraverso la loro KatzSmith Productions. Tra i produttori esecutivi anche Stephen Christy, Ross Richie e lo stesso Stine. Alla produzione troveremo 20th Century Fox Television.

"Sono cresciuto guardando 'Twilight Zone' e l'originale Amazing Stories con i miei genitori" ha dichiarato Grahame-Smith. "Ho sempre voluto realizzare una serie antologica di genere che le famiglie potessero godersi in compagnia, sia per gli adulti che per i bambini. R. L. Stine ha fatto parte dell'infanzia di molti, e Disney+ ha già dimostrato di sapere fare show di alta qualità per l'intera famiglia. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con entrambi."

L'annuncio è stato condiviso anche dall'account italiano di Disney+, che ha anticipato anche il periodo di uscita di Just Beyond sul servizio: autunno 2021. Che ve ne pare di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle 5 serie live-action da vedere su Disney+.

A proposito di R. L. Stine, vi ricordiamo che Sony è al lavoro su una serie live-action di Piccoli Brividi.